СМИ: "Интер" и "Рома" сразятся за Кэйхилла

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл близок к уходу из клуба. Как утверждает Tuttomercatoweb, на 33-летнего англичанина претендуют "Интер" и "Рома".

Кэйхилл собирается покинуть "Челси" из-за малого количества игровой практики, которую он получает при новом главном тренере "синих" Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, что футболист был близок к переходу в "Милан", однако "россонери" решили сосредоточиться на другом игроке лондонского клуба - хавбеке Сеске Фабрегасе. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кэйхилл провел 7 матчей за "Челси".

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