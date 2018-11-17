СМИ: "Интер" и "Арсенал" сразятся за Манчини

Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини может покинуть клуб следующим летом. Как утверждает Tuttosport, на 22-летнего итальянца, называемого "новым Марко Матерацци", претендуют "Интер" и "Арсенал".

Предпочтительным вариантом для Манчини является "Интер". Вся семья футболиста болеет за "нерадзурри", а у него самого есть татуировка с игровым номером Матерраци.

Трансферная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро, согласно transfermarkt.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Зенит".

В текущем сезоне Манчини провел 11 игр за "Аталанту", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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