СМИ: "Интер" хочет подписать двух игроков

"Интер" собирается подписать двух футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает Football Italia, в список "нерадзурри" вошли полузащитник "Реала" Тони Кроос и хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

Отступные за 28-летнего Крооса составляют 300 миллионов евро, однако "Интер" надеется на снижение цены. Transfermarkt оценивает 23-летнего Савича в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провел 19 матчей за "Реал", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Милинкович-Савич принял участие в 19 встречах в составе "Лацио", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.

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