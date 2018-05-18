СМИ: Иньеста в понедельник подпишет контракт с японским "Виссел Кобе"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста договорился о контракте с японским "Виссел Кобе", сообщает Sport. Сразу после матча 38-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" игрок отправится в Японию, где состоится подписание соглашение. В понедельник он будет предствален болельщикам президентом клуба Хироши Микитани.

Иньеста выступает за "Барселону" с 2002 года, а в системе клуба находится с 1996 года. За первую команду он провел 673 матча, в которых забил 57 мячей и сделал 119 результативных передач.

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