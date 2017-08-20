СМИ: "Индепендьенте" согласился продать Ригони "Зениту" за 10,5 миллиона евро

"Индепендьенте" согласился продать полузащитника Эмилиано Ригони "Зениту", сообщает El Tribuno. Аргентинцы получат за этот трансфер 10,5 миллиона евро. На следующей неделе игрок подпишет контракт с питерским клубом на четыре года.
Ранее сообщалось, что трансфер находится под угрозой срыва, но "Зенит" направил аргентинцам еще одно предложение. Первая информация о переходе Ригони в питерский клуб появилась в конце июля.
Напомним, Ригони выступает за "Индепендьенте" с 2016 года. В минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте".
hashimbus
утрехт показал силу этого аргентинского сброда
10:55
zvovs
Вот учись Спартак быть милым и добрым, Зенит привлекательный для всех клуб!)
10:28
CoM/~/oster
А что там с финансовым фейр плей?
10:24
lera-valera
баламошка дефективный, ты хоть поспал ночью или все никах пукан не даёт этого сделать ?
08:49
Gogy
Уверен, что если баламошку отсоединить от СЭ, за желудевыми сектантами будет менее забавно наблюдать, на 21,5 процента, по крайней мере...
08:46
баламошка
Zello//////////Очень смешно. Ты не дитя гнойного? Погибшее поколение. Уверен, что если бомжей отсоединить от России, то ВВП увеличится на 20%. И у ВВП увеличится на 20% тоже.
04:13
Zello
У баламошки сегодня пукан нехило порвался после пораженья шпалам )))
03:59
баламошка
rastasick/////////////Чё хоть твой ник значит, чучело? Растасик - ....расик. Это веянье США, что ты себе православный ник придумать не мог?
03:22
rastasick
Надо Федуну открыть фабрику по производству бижутерии (бусы,браслеты и тд) и выходить на свой любимый рынок солнечного континента под названием"Африка"-это вам не Аргентина какая-то)))
02:56
баламошка
Бомжи влюбились в аргентиносов. Нормальная пацанва типа Агуэро (про Месси-молчу) к немытым никогда не пойдёт, но и Паредасы оказываются лучше российских деревяг. И бомжи гордятся ими, покупая каждого из аргентиносов в 3 раза дороже, чем они стоят на трансфермаркете и внаглую врут, что они навариваются на них. Красавы. Наглость человеческая не имеет границ, если за тобой стоит Газпром.
02:34
ustin007
Зенит всё покупает и покупаеи а жадина Федун всё проигрывает и проигрывает!
02:19