СМИ: "Индепендьенте" согласился продать Ригони "Зениту" за 10,5 миллиона евро

"Индепендьенте" согласился продать полузащитника Эмилиано Ригони "Зениту", сообщает El Tribuno. Аргентинцы получат за этот трансфер 10,5 миллиона евро. На следующей неделе игрок подпишет контракт с питерским клубом на четыре года.

Ранее сообщалось, что трансфер находится под угрозой срыва, но "Зенит" направил аргентинцам еще одно предложение. Первая информация о переходе Ригони в питерский клуб появилась в конце июля.

Напомним, Ригони выступает за "Индепендьенте" с 2016 года. В минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте".