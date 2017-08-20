01:58 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Индепендьенте" согласился продать Ригони "Зениту" за 10,5 миллиона евро

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"Индепендьенте" согласился продать полузащитника Эмилиано Ригони "Зениту", сообщает El Tribuno. Аргентинцы получат за этот трансфер 10,5 миллиона евро. На следующей неделе игрок подпишет контракт с питерским клубом на четыре года.

Ранее сообщалось, что трансфер находится под угрозой срыва, но "Зенит" направил аргентинцам еще одно предложение. Первая информация о переходе Ригони в питерский клуб появилась в конце июля.

Напомним, Ригони выступает за "Индепендьенте" с 2016 года. В минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте".

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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hashimbus

утрехт показал силу этого аргентинского сброда

10:55

zvovs

Вот учись Спартак быть милым и добрым, Зенит привлекательный для всех клуб!)

10:28

CoM/~/oster

А что там с финансовым фейр плей?

10:24

lera-valera

баламошка дефективный, ты хоть поспал ночью или все никах пукан не даёт этого сделать ?

08:49

Gogy

Уверен, что если баламошку отсоединить от СЭ, за желудевыми сектантами будет менее забавно наблюдать, на 21,5 процента, по крайней мере...

08:46

баламошка

Zello//////////Очень смешно. Ты не дитя гнойного? Погибшее поколение. Уверен, что если бомжей отсоединить от России, то ВВП увеличится на 20%. И у ВВП увеличится на 20% тоже.

04:13

Zello

У баламошки сегодня пукан нехило порвался после пораженья шпалам )))

03:59

баламошка

rastasick/////////////Чё хоть твой ник значит, чучело? Растасик - ....расик. Это веянье США, что ты себе православный ник придумать не мог?

03:22

rastasick

Надо Федуну открыть фабрику по производству бижутерии (бусы,браслеты и тд) и выходить на свой любимый рынок солнечного континента под названием"Африка"-это вам не Аргентина какая-то)))

02:56

баламошка

Бомжи влюбились в аргентиносов. Нормальная пацанва типа Агуэро (про Месси-молчу) к немытым никогда не пойдёт, но и Паредасы оказываются лучше российских деревяг. И бомжи гордятся ими, покупая каждого из аргентиносов в 3 раза дороже, чем они стоят на трансфермаркете и внаглую врут, что они навариваются на них. Красавы. Наглость человеческая не имеет границ, если за тобой стоит Газпром.

02:34

ustin007

Зенит всё покупает и покупаеи а жадина Федун всё проигрывает и проигрывает!

02:19