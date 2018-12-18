СМИ: Икарди выбирает между "Интером" и "Реалом"

Переход форварда "Интера" Мауро Икарди в "Реал" все еще не исключен, сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что футболист уже в январе подпишет новый контракт с "Интером". Однако, как информирует La Gazzetta dello Sport, аргентинец все еще не исключает переход в "Реал". "Королевский клуб" проявляет интерес к нему.

Также указано, что "Интер" и Икарди пока не могут договориться по зарплате. 25-летний нападающий в текущем сезоне провел 19 матчей за "нерадзурри" и забил 13 мячей при двух голевых передачах.

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