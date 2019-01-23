СМИ: Игуаин прибудет в Лондон в среду, чтобы завершить переход в "Челси"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин в среду, 23 января, прибудет в Лондон, чтобы завершить процесс перехода в "Челси", информирует Football Italia.

Таким образом, игрок может уже сегодня стать игроком лондонского клуба. Если трансфер будет оформлен днем, то у игрока есть шанс принять участие в ответном матче полуфинала Кубка лиги с "Тоттенхэмом" , который пройдет завтра, 24 января.

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит 9 миллионов евро за оставшиеся полгода аренды и также будет иметь аналогичную опцию выкупа. При этом опция выкупа может стать обязательной при выполнении определенных одного из трех условий: 1). "Челси" попадет в топ-3 чемпионата Англии, а Игуаин забьет хотя бы раз. 2). Игуаин забьет не менее 15 мячей в премьер-лиге. 3). "Челси" выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет не менее пяти мячей в турнире.

Текущий сезон Игуаин, принадлежащий "Ювентусу", начал в "Милане". За красно-черных он сыграл 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Все о трансферах – здесь.