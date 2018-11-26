СМИ: Игуаин может стать игроком "Челси"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси", информирует Corriere dello Sport.

По данным издания, аргентинский форвард ждет звонка от главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо на вопрос об уходе Игуаине ответил: "Я так не думаю".

Напомним, Игуаин стал игроком "Милана" 2 августа 2018 года. До этого 30-летний аргентинец был игроком "Наполи" с 2013 по 2016 год, а затем перешел в "Ювентус".

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей за "Милан", забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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