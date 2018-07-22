СМИ: Игуаин может перейти в "Милан"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может стать игроком "Милана", утверждает Sky Italia. Генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта обсудил возможный трансфер 30-летнего аргентинца с будущим техническим директором "россонери" Леонардо.

Маротта позвонил Леонардо, чтобы поздравить того с назначением на пост директора, но вместе с этим стороны обсудили и тему перехода Игуаина.

Сообщается, что аргентинец заинтересован в том, чтобы покинуть "Ювентус", поскольку опасается за место в стартовом составе с приходом нападающего Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 матчей в составе "Ювентуса" и забил 23 гола.