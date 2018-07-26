СМИ: Игуаин близок к переходу в "Милан"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин в скором времени может стать игроком "Милана", утверждает Gazzetta dello Sport. "Россонери" уже провели провели переговоры с 30-летним аргентинцем.

Сообщается, что форвард заинтересован в уходе из туринского клуба, поскольку опасается за место в стартовом составе после перехода Криштиану Роналду. Игуаин может стать частью сделки по возвращению защитника Леонардо Бонуччи в "Ювентус".

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 матчей в составе "Ювентуса" и забил 23 гола.