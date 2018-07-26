14:13 | Футбол — Трансферы

СМИ: Игуаин близок к переходу в "Милан"


Нападающий "Ювентуса"  Гонсало Игуаин в скором времени может стать игроком "Милана", утверждает Gazzetta dello Sport. "Россонери" уже провели провели переговоры с 30-летним аргентинцем.

Сообщается, что форвард заинтересован в уходе из туринского клуба, поскольку опасается за место в стартовом составе после перехода Криштиану Роналду. Игуаин может стать частью сделки по возвращению защитника Леонардо Бонуччи в "Ювентус". 

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 матчей в составе "Ювентуса" и забил 23 гола.

 

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