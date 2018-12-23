СМИ: Игуаин близок к переходу в "Челси"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может покинуть клуб. Как сообщает Sport Mediaset, на 31-летнего аргентинца претендует "Челси".

В приобретении Игуаина лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри. Итальянский специалист на днях звонил форварду, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. "Челси" собирается арендовать Игуаина, отправив взамен нападающего Альваро Морату в "Милан".

В текущем сезоне Игуаин провел 18 матчей за "Милан", забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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