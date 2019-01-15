СМИ: Идрисса Думбья в ближайшее время перейдет из "Ахмата" в "Спортинг"

Полузащитник "Ахмата" Идрисса Думбья продолжит карьеру в "Спортинге", утверждает A Bola. Ожидается, что ивуариец приедет в ближайшее время в Португалию для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт до июня 2023 года.

По данным источника, сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро и может вырасти до 3 миллионов за счет бонусов.

Интерес к Думбья также проявляла "Бенфика". Хавбек перешел в "Ахмат" в начале нынешнего сезона. На его счету 17 матчей, 1 гол и 1 передача в составе грозненцев.