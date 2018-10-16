СМИ: Ибрагимович рассматривает предложение "Милана"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает предложение о возвращении в Милан, сообщают итальянские СМИ.

По данным calciomeracto.com, швед может перейти в "Милан" в январе как в аренду, так и на постоянный контракт. При этом зарплата не должна стать препятствие - в США он зарабатывает всего 1,5 миллиона долларов в год.

При этом шведу, вероятно, придется смириться с ролью запасного форварда. В качестве основных главный тренер Дженнаро Гаттузо рассчитывает на Гонсало Игуаина и Партика Кутроне.

37-летний Златан Ибрагимович провел 25 матчей в MLS и забил 21 мяч.

Все о чемпионате Италии – здесь.