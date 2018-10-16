13:38 | Футбол — Трансферы

СМИ: Ибрагимович рассматривает предложение "Милана"

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Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает предложение о возвращении в Милан, сообщают итальянские СМИ.

По данным calciomeracto.com, швед может перейти в "Милан" в январе как в аренду, так и на постоянный контракт. При этом зарплата не должна стать препятствие - в США он зарабатывает всего 1,5 миллиона долларов в год.

При этом шведу, вероятно, придется смириться с ролью запасного форварда. В качестве основных главный тренер Дженнаро Гаттузо рассчитывает на Гонсало Игуаина и Партика Кутроне.

37-летний Златан Ибрагимович провел 25 матчей в  MLS и забил 21 мяч.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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