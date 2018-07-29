СМИ: Хеведес подпишет контракт с "Локомотивом" на три года

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом", сообщает ТАСС. Железнодорожники заплатят за игрока 4 миллионоа евро, его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год.

В ближайшее время Хеведес пройдет медосмотр, после чего будет объявлено о переходе.

Хёведес с 2007 года принадлежал немецкому "Шальке", за который провел более 200 матчей. В сезоне-2017/18 защитник выступал на правах аренды за итальянский "Ювентус", сыграв всего в трех встречах. Футболист является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии и обладателем Кубка Германии в составе "Шальке".