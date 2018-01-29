СМИ: Ханни отказался переходить в "Спартак"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни не перейдет в "Спартак", информирует бельгийский журналист Стефан Паувельс. 27-летний игрок принял соответствующее решение по семейным обстоятельствам.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать хавбека за 12 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Hanni Et Anderlecht ont reçu une offre du Spartak Moscou Mais le joueur décline pour des raisons familiales et c'est son droit. Mais il est temps de jouer Dans un meilleur championnat !Bon joueur !– Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 29 января 2018 г.
Keano
сэ, так отказался или проходит медобследование уже?
15:12
ВеликийПашаБуре
Ну и зря. Пищевик очень даже европейская команда. У них даже капитан - трансвестит.
14:23
SPFAN
Ха ха ха))) Отказался)))) Он проходит обследование уже))
14:22
Коновалл
Бу-га-га! Митюне он сразу не понравился. Ещё по фотографиям. 13:29---------------------------Это вам не на Мусу д...p.oчи..ть.----------------------------------------------Как сообщили "СЭ" бельгийские коллеги, алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни прилетел в Рим для медосмотра в клинике "Вилла Стюарт", после чего футболист подпишет контракт со "Спартаком". В ближайшее время 27-летний хавбек должен присоединиться к красно-белым на сборе в испанской Марбелье. Ранее сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро. Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
14:17
soukhanov
Don, свои проверь... Впрочем, ты привычный!)
14:14
ISTORIK1969
На бельгийском сайте сообщают что он попрощался с командой и вылетел в Москву. И кому верить?
14:02
biggp1
прям как объяснительная - по семейным обстоятельствам))) а так хотел,очень хотел)) кроется какая то обида на произошедшее у написавшего
13:54
Бу-га-га!
Митюне он сразу не понравился. Ещё по фотографиям.
13:29
serzheo
Черт. Опять либо в Африку, либо на пляжи Бразилии ехать за покупками.
13:28
sergey.v1968
вязкие? или веские? запутался, Звезда, я уже
13:21
Ю.Ю.
Да, как он посмел?!!!
13:18
EstStar
везкие
13:17
EstStar
везёте причины были
13:16
EstStar
у Алекса везёте причины были. а не так там холодно мы не едем
13:16
Петя
Да зачем Спартаку столько иностранцев?! Солить их что ли?!
13:12
= Даль =
Roov Каблук. Как Гарай.======= Как Алекс.
13:10
Митяй Антибомж
Он просто не стоит тех денег, которые за него решили выручить. Средней руки (ноги) игрочишка.
13:01
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
Logva...ты школьник что-ли еще?) погугли прежде чем выставлять на всеобщий обзор свои опусы,мистер НИКТО)
12:54
Evpatii Kolovrat
Обидно, но с Поповым и Джано добиваться успехов нам будет проблематично, явно не хватает креатива в атаке, нужен диспетчер, который может отдать последний голевой пас.
12:49
Roov
Каблук. Как Гарай.
12:37
dmit1133
Жаль,10-ка позарез нужна!
12:33
shpasic
может быть, это Федун не захотел тратить 12 миллионов за 27 летнего игрока? если вообще был интерес.
12:27