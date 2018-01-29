СМИ: Ханни отказался переходить в "Спартак"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни не перейдет в "Спартак", информирует бельгийский журналист Стефан Паувельс. 27-летний игрок принял соответствующее решение по семейным обстоятельствам.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать хавбека за 12 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Hanni Et Anderlecht ont reçu une offre du Spartak Moscou Mais le joueur décline pour des raisons familiales et c'est son droit. Mais il est temps de jouer Dans un meilleur championnat !Bon joueur ! – Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 29 января 2018 г.

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