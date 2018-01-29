12:20 | Футбол — Трансферы

СМИ: Ханни отказался переходить в "Спартак"

22

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни не перейдет в "Спартак", информирует бельгийский журналист Стефан Паувельс. 27-летний игрок принял соответствующее решение по семейным обстоятельствам.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать хавбека за 12 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (22)
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Keano

сэ, так отказался или проходит медобследование уже?

15:12

ВеликийПашаБуре

Ну и зря. Пищевик очень даже европейская команда. У них даже капитан - трансвестит.

14:23

SPFAN

Ха ха ха))) Отказался)))) Он проходит обследование уже))

14:22

Коновалл

Бу-га-га! Митюне он сразу не понравился. Ещё по фотографиям. 13:29---------------------------Это вам не на Мусу д...p.oчи..ть.----------------------------------------------Как сообщили "СЭ" бельгийские коллеги, алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни прилетел в Рим для медосмотра в клинике "Вилла Стюарт", после чего футболист подпишет контракт со "Спартаком". В ближайшее время 27-летний хавбек должен присоединиться к красно-белым на сборе в испанской Марбелье. Ранее сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро. Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

14:17

soukhanov

Don, свои проверь... Впрочем, ты привычный!)

14:14

ISTORIK1969

На бельгийском сайте сообщают что он попрощался с командой и вылетел в Москву. И кому верить?

14:02

biggp1

прям как объяснительная - по семейным обстоятельствам))) а так хотел,очень хотел)) кроется какая то обида на произошедшее у написавшего

13:54

Бу-га-га!

Митюне он сразу не понравился. Ещё по фотографиям.

13:29

serzheo

Черт. Опять либо в Африку, либо на пляжи Бразилии ехать за покупками.

13:28

sergey.v1968

вязкие? или веские? запутался, Звезда, я уже

13:21

Ю.Ю.

Да, как он посмел?!!!

13:18

EstStar

везкие

13:17

EstStar

везёте причины были

13:16

EstStar

у Алекса везёте причины были. а не так там холодно мы не едем

13:16

Петя

Да зачем Спартаку столько иностранцев?! Солить их что ли?!

13:12

= Даль =

Roov Каблук. Как Гарай.======= Как Алекс.

13:10

Митяй Антибомж

Он просто не стоит тех денег, которые за него решили выручить. Средней руки (ноги) игрочишка.

13:01

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

Logva...ты школьник что-ли еще?) погугли прежде чем выставлять на всеобщий обзор свои опусы,мистер НИКТО)

12:54

Evpatii Kolovrat

Обидно, но с Поповым и Джано добиваться успехов нам будет проблематично, явно не хватает креатива в атаке, нужен диспетчер, который может отдать последний голевой пас.

12:49

Roov

Каблук. Как Гарай.

12:37

dmit1133

Жаль,10-ка позарез нужна!

12:33

shpasic

может быть, это Федун не захотел тратить 12 миллионов за 27 летнего игрока? если вообще был интерес.

12:27