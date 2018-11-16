СМИ: Хамес вернется в "Реал"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес вернется в "Реал" летом 2019 года. Как утверждает Diario AS, мюнхенский клуб не собирается выкупать 27-летнего колумбийца.

Хамес также не хочет оставаться в Германии: он недоволен количеством игровой практики, получаемой в "Баварии". Колумбиец находится в напряженных отношениях с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.

Хамес перешел в "Баварию" летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два сезона. Данное соглашение предполагает возможность выкупа колумбийца за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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