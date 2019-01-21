СМИ: Хадсон-Одои отклонил предложение "Челси" о новом контракте

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои отклонил новое предложение "аристократов" о заключении нового контракта, согласно которому 18-летний футболист должен был получать 85 тусяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Sky Sports.

Контракт Хадсона-Одои с "Челси" истекает 30 июня 2020 года. По информации ряда СМИ, 18-летний англичанин желает перейти в "Баварию"​. Немецкий клуб уже предложил "Челси" 35 миллионов фунтов за футболиста, и это вполне устраивает "синих".

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл в 15 матчах за "Челси", забил два гола и отдал пять голевых передач.

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