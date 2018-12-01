СМИ: Хадсон-Одои может покинуть "Челси". Он хочет играть чаще

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои сомневается, подписывать ли ему новый контракт .

По данным The Guardian, англичанин недоволен своим игровым временем. 18-летний футболист считает, что он готов играть чаще за первую команду. При этом к нему проявляют интерес в Испании и Германии. Главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри считает, что футболист еще не готов регулярно выходить в стартовом составе.

В текущем сезоне хавбек провел четыре матча за "Челси" и забил один мяч при одной голевой передаче. Его нынешний контракт истекает летом 2020 года.

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