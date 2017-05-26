СМИ: Гризманн, Белотти и Кин - трансферные цели "МЮ" на лето

Главной целью на летнее трансферное окно для "Манчестер Юнайтед" является нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, сообщает The Independent. В клубе рассчитывают, что завершат сделку к концу июня. Личный контракт с французом уже согласован.

Также "МЮ" планирует заполучить в свои ряды форварда "Торино" Андреа Белотти. Стороны сейчас ведут переговоры. В контракте игрока прописана сумма отступных - 100 миллионов евро, что является главной преградой на пути итальянца в Манчестер.

Еще одна цель "красных дьяволов" - защитник "Бернли" Майкл Кин. Игрок является воспитанником "Юнайтед", и этот трансфер должен состояться в ближайшее время.