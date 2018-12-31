СМИ: Голкипер "Реала" Лунин хочет остаться в "Леганесе" до конца сезона

Вратарь "Леганеса" Андрей Лунин не хочет досрочно прерывать аренду, сообщает официальный сайт клуба. Его контракт принадлежит "Реалу".

Как информирует AS, футболист хотел бы остаться в "Леганесе" до конца сезона. Ранее сообщалось, что "Реал" недоволен тем, что ему не дают достаточного количества игрового времени и хочет вернуть вратаря уже в январе.

19-летний украинец в текущем сезоне провел четыре матча за "Леганес", в которых пропустил два мяча.

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