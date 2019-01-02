СМИ: Годин не станет продлевать контракт с "Атлетико" и покинет команду летом

Защитник и капитан "Атлетико" Диего Годин​ не станет продлевать контракт с клубом и планирует покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно, сообщает Marca. Контракт 32-летнего уругвайского футболиста с испанским клубом истекает летом 2019 года.

Чтобы удержать игрока, руководство мадридского клуба пообещало ему повысить зарплату. Однако этого до сих пор не было сделано из-за финансовых ограничений в клубе.

Также сообщается, что летом игроком интересовался "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Годин сыграл в 18 матчах за "матрасников", забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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