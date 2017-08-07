11:12 | Футбол — Трансферы

СМИ: Гарай может перейти в "Спартак"

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай может стать игроком "Спартака", утверждает Superdeporte. Испанский клуб хочет заработать на продаже 30-летнего игрока 25 миллионов евро, и вариант с красно-белыми выглядит реально.

Отмечается, что Гараем интересуются разные клубы, среди которых "Ювентус" и "Интер". Сам игрок не против вернуться в Россию.

Напомним, что Гарай с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". Всего за санкт-петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Pleafant

Гарай,который уходил из Зенита,был уже не тем,который приходил,что и подтвердил его сезон в Валенсии,куда он так стремился.А теперь испанцы готовы его продать.Потянет ли Федун его трасфер и не хилую личку? Может Манчини,который собирает сборную Аргентины в Зените,захочет его в пару к Маммане.Нету можно отдать на сдачу.

15:22

Халзан

Заткнитесь уже со своим Гараем его даже Юве не потянул!!

14:53

Разбанен досрочно

спасибо, по... смеялся.

14:46

Jean4

bolt37ru, Месси года через 3-4 окажется в Тереке, там уже деньги собирают на контракт и подписной бонус =)

13:47

паоло росси

гарай, не вляпайся

13:46

bolt37ru

У нас в РФПЛ такими темпами скоро вся сборная Аргентины будет играть, да и Месси начинает сдавать, как раз в РФПЛ шанс себя проявить появится на старости)))

13:34

Вадим-17

Может он с детства болеет за Спартак

13:22

Slim Taller

Ничего нового.Гарай может стать игроком тульского Арсенала,если тот заплатит за него 25 миллионов.

13:10

ЗЗ+

Да, это была бы главная шутка вечера уйти из Зенита в Испанию, чтобы прийти в Спартак :))))

13:04

oleg_Spb

Пиитерец Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом......Сашу Панова можно еще взять, отважного спартаковца:)

12:51

Гы

maxscorp78 откуда деньги, Зин? 11:25_____________ Как откуда - Федун у себя на кухне в ржавой кастрюле из пластиковых бутылок произведет тонны неффти и - вуаля! - Гарай в красненьком! И ведь ни одной народной копеечки не потратит! Спасибо Федуну от всех пенсионеров России!

12:32

oleg_Spb

Разводиться с женой что-ли собирается и начать новую жизнь?...

12:28

Пиитерец

Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом.

12:21

shpasic

игрок-то, может, и не против, а вот его жена - против)

12:20

Союз Аполлонович

Это даже не смешно....

12:13

Berkut-7

Как вы представляете себе , чтобы жадный Федун за 30летнего вечно травмирующегося игрока отбашлял 25 лямов?

12:09

Berkut-7

Да я поверю , что Неймар в Зенит перейдет , чем 30 летний защитник все время травмирующийся который разнылся , что у него жена недевольна Россией и ему лучше в теплой Испании жить, сможет за 25 лямов в Спартак перейти которым рулит ЖАДНЫЙ Федун , который покупает всяких Мельгарехо и другой мусор.....В Спартак Гарай может только в качестве свободного агента прийти и это максимум.

12:05

wolfwolk

Дабы избежать армейских позоров в главном еврокубке, спартачам караул кричи, но нужно со скоростью звука и качественно укрепляться, особливо в линии защиты. Если уж вчерашние буратины умудрились им пять отгрузить, то дело совсем плохо. Гарай, конечно, ко двору бы мясным. Да и у ЦСКА проблем не меньше, если не больше. И у Локо. В общем, по вчерашним матчам ждать от наших клубов в еврокубках нечего. Если ничего не поменяется.

12:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В этой утке правда только то, что хотят получить 25 ломтей ,т.е. столько же за сколько его купили у нас. Только теперь за него столько не дадут. Разве что в Китае или в АПЛ.

11:57

Jean4

Хахаха, я для таких шуток слишком стар. =))) СЭ, зачем всю желтуху собирать?

11:55

old grumbler

Барин Федун не даст больших денег... но помечтать крепостным не вредно...

11:52

Димитрий999

Игрочище. Но вряд ли. Слухами сыт не будешь.

11:45

serzheo

Ну конечно... Он с женой развелся что ли? Если бы хотел вернутся, Зенит об этом уже бы знал.

11:42

голос из Санкт-Петербурга

Не хотелось бы. Для Спартака это будет явное усиление. Но не думаю, что Гарай перейдёт в Спартак. Если уж его жена настаивала на Испании год назад, то что изменилось за это время?

11:34

Chibisov

Смешно))))Он скорее в ювентус или баварию перейдёт,про спам лучше слухи об огуде или каком нибудь форбсе более правдивые)))Кстати в амкаре есть ещё полно игроков усилищих сектантов)))

11:31

maxscorp78

откуда деньги, Зин?

11:25

Meddle

История с Пановым ничему не научила? Одумайся!.. Питер - на Москву. Эх, а еще Гарай((

11:23