СМИ: Гарай может перейти в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай может стать игроком "Спартака", утверждает Superdeporte. Испанский клуб хочет заработать на продаже 30-летнего игрока 25 миллионов евро, и вариант с красно-белыми выглядит реально.
Отмечается, что Гараем интересуются разные клубы, среди которых "Ювентус" и "Интер". Сам игрок не против вернуться в Россию.
Напомним, что Гарай с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". Всего за санкт-петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Pleafant
Гарай,который уходил из Зенита,был уже не тем,который приходил,что и подтвердил его сезон в Валенсии,куда он так стремился.А теперь испанцы готовы его продать.Потянет ли Федун его трасфер и не хилую личку? Может Манчини,который собирает сборную Аргентины в Зените,захочет его в пару к Маммане.Нету можно отдать на сдачу.
15:22
Халзан
Заткнитесь уже со своим Гараем его даже Юве не потянул!!
14:53
Разбанен досрочно
спасибо, по... смеялся.
14:46
Jean4
bolt37ru, Месси года через 3-4 окажется в Тереке, там уже деньги собирают на контракт и подписной бонус =)
13:47
паоло росси
гарай, не вляпайся
13:46
bolt37ru
У нас в РФПЛ такими темпами скоро вся сборная Аргентины будет играть, да и Месси начинает сдавать, как раз в РФПЛ шанс себя проявить появится на старости)))
13:34
Вадим-17
Может он с детства болеет за Спартак
13:22
Slim Taller
Ничего нового.Гарай может стать игроком тульского Арсенала,если тот заплатит за него 25 миллионов.
13:10
ЗЗ+
Да, это была бы главная шутка вечера уйти из Зенита в Испанию, чтобы прийти в Спартак :))))
13:04
oleg_Spb
Пиитерец Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом......Сашу Панова можно еще взять, отважного спартаковца:)
12:51
Гы
maxscorp78 откуда деньги, Зин? 11:25_____________ Как откуда - Федун у себя на кухне в ржавой кастрюле из пластиковых бутылок произведет тонны неффти и - вуаля! - Гарай в красненьком! И ведь ни одной народной копеечки не потратит! Спасибо Федуну от всех пенсионеров России!
12:32
oleg_Spb
Разводиться с женой что-ли собирается и начать новую жизнь?...
12:28
Пиитерец
Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом.
12:21
shpasic
игрок-то, может, и не против, а вот его жена - против)
12:20
Союз Аполлонович
Это даже не смешно....
12:13
Berkut-7
Как вы представляете себе , чтобы жадный Федун за 30летнего вечно травмирующегося игрока отбашлял 25 лямов?
12:09
Berkut-7
Да я поверю , что Неймар в Зенит перейдет , чем 30 летний защитник все время травмирующийся который разнылся , что у него жена недевольна Россией и ему лучше в теплой Испании жить, сможет за 25 лямов в Спартак перейти которым рулит ЖАДНЫЙ Федун , который покупает всяких Мельгарехо и другой мусор.....В Спартак Гарай может только в качестве свободного агента прийти и это максимум.
12:05
wolfwolk
Дабы избежать армейских позоров в главном еврокубке, спартачам караул кричи, но нужно со скоростью звука и качественно укрепляться, особливо в линии защиты. Если уж вчерашние буратины умудрились им пять отгрузить, то дело совсем плохо. Гарай, конечно, ко двору бы мясным. Да и у ЦСКА проблем не меньше, если не больше. И у Локо. В общем, по вчерашним матчам ждать от наших клубов в еврокубках нечего. Если ничего не поменяется.
12:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В этой утке правда только то, что хотят получить 25 ломтей ,т.е. столько же за сколько его купили у нас. Только теперь за него столько не дадут. Разве что в Китае или в АПЛ.
11:57
Jean4
Хахаха, я для таких шуток слишком стар. =))) СЭ, зачем всю желтуху собирать?
11:55
old grumbler
Барин Федун не даст больших денег... но помечтать крепостным не вредно...
11:52
Димитрий999
Игрочище. Но вряд ли. Слухами сыт не будешь.
11:45
serzheo
Ну конечно... Он с женой развелся что ли? Если бы хотел вернутся, Зенит об этом уже бы знал.
11:42
голос из Санкт-Петербурга
Не хотелось бы. Для Спартака это будет явное усиление. Но не думаю, что Гарай перейдёт в Спартак. Если уж его жена настаивала на Испании год назад, то что изменилось за это время?
11:34
Chibisov
Смешно))))Он скорее в ювентус или баварию перейдёт,про спам лучше слухи об огуде или каком нибудь форбсе более правдивые)))Кстати в амкаре есть ещё полно игроков усилищих сектантов)))
11:31
maxscorp78
откуда деньги, Зин?
11:25
Meddle
История с Пановым ничему не научила? Одумайся!.. Питер - на Москву. Эх, а еще Гарай((
11:23