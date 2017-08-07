СМИ: Гарай может перейти в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай может стать игроком "Спартака", утверждает Superdeporte. Испанский клуб хочет заработать на продаже 30-летнего игрока 25 миллионов евро, и вариант с красно-белыми выглядит реально.

Отмечается, что Гараем интересуются разные клубы, среди которых "Ювентус" и "Интер". Сам игрок не против вернуться в Россию.

Напомним, что Гарай с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". Всего за санкт-петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.