СМИ: "Галатасарай" решил расстаться с Фегули и Беланда, их предлагают другим клубам

"Галатасарай" ищет клубы, которые хотят купить их полузащитников Софьяна Фегули и Юнеса Беланда, сообщают турецкие СМИ. Главный тренер команды Фатих Терим не рассчитывает на них.

По данным Fotospor, турецкий клуб предложил Фегули "Ренну", "Олимпиакосу" и киевскому "Динамо". Предложения по Беланда поступили в "Нант", "Ниццу", "Айнтрахт", "Штутгарт" и "Монпелье".

28-летний Беланда в текущем сезоне провел три матча за "Галатасарай". Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. Его ровесник Фегули принял участие в двух играх. Трансферная стоимость алжирца оценивается в 7,5 миллиона.