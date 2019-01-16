СМИ: Френки де Йонг передумал переходить в "Барселону" и может отправиться в "ПСЖ"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг склоняется к переходу в "ПСЖ". Как сообщает El Mundo Deportivo, 21-летний голландец отказался переходить в "Барселону", которая считалась фаворитом в борьбе за него. Причиной такого решения стало опасение игрока, что он не будет иметь места в основном составе каталонцев, у которых много полузащитников.

Также состав "Барселоны" должен пополнить как раз хавбек "ПСЖ" Адриен Рабьо. У парижан в центре поля дефицит исполнителей, поэтому де Йонг рассчитывает закрепиться в основе французского клуба. Контракт может быть заключен на пять лет, но переход состоится только летом.