СМИ: "Фиорентина" попытается приобрести у "Зенита" Маурисиу и Нету

"Фиорентина" проведет переговоры с "Зенитом" по поводу возможной покупки хавбека Маурисиу и защитника Луиша Нету, утверждает ТАСС. Ранее сообщалось, что интерес к Маурисиу проявляли "Ницца" и "Бордо".

Агентство, представляющее интересы футболистов, сообщило, что французские клубы не проявляли интерес к Маурисиу, зато предметный разговор о переходе игрока идет с "Фиорентиной". Более того, флорентийцы хотят заполучить еще и Нету. Переговоры пройдут на следующей неделе.

"На сегодняшний момент мы даем не более 50 процентов, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами", - заявили в агентстве.

В текущем сезоне на счету Маурисиу 20 матчей, 2 гола и передача во всех турнирах. Нету провел 23 поединка.