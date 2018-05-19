00:43 | Футбол — Трансферы

СМИ: Фернандеш может вернуться из "Локомотива" в "Бешикташ"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции. Как утверждает Fanatik, "Бешикташ" хочет вернуть 32-летнего португальца, получившего вызов в сборную Португалии на чемпионат мира-2018​. По информации источника, сам игрок заинтересован в возвращении в стамбульский клуб.

 В минувшем сезоне португальский хавбек сыграл в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

Напомним, Фернандеш выступал за "Бешикташ" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Локомотив".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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geoserge

Благодаря Палычу Фернандеш перестал на лавке сидеть, а в состав сборной Португалии на ЧМ попал. Сам он на переход никогда не согласится. К тому же Локо будет в ЛЧ, а Бешикташ вряд ли туда попадет

01:45

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