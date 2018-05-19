СМИ: Фернандеш может вернуться из "Локомотива" в "Бешикташ"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции. Как утверждает Fanatik, "Бешикташ" хочет вернуть 32-летнего португальца, получившего вызов в сборную Португалии на чемпионат мира-2018​. По информации источника, сам игрок заинтересован в возвращении в стамбульский клуб.

В минувшем сезоне португальский хавбек сыграл в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

Напомним, Фернандеш выступал за "Бешикташ" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Локомотив".