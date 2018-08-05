СМИ: "Фенербахче" выставил Вальбуэна на трансфер

Руководство "Фенербахче" намерено продать полузащитника Матье Вальбуэна, сообщает L'Equipe. По информации источника, 33-летний хавбек был выставлен на трансфер.

Стамбульцы решили отказаться от услуг экс-игрока "Динамо" через год после перехода из "Лиона". В первом сезоне в за турецкий клуб он провел во всех турнирах 40 матчей, забив 8 мячей и сделав 16 голевых передач.

Контракт Вальбуэна с "Фенербахче" рассчитан до лета 2019 года. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.