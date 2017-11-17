СМИ: "Фенербахче" попытается приобрести Смолова

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции. Как утверждает turkiyegazetesi.com.tr, форварда этой зимой попытается приобрести "Фенербахче", следящий за ним с начала сезона. Игрок сборной России входит в шорт-лист "Фенера", наряду с Умаром Ньяссом, Мусой Соу и Риадом Байичем. Напомним, что Ньясс также имеет опыт выступления в России - с 2014 по конец 2015 год он выступал за "Локомотив".

В "Фенербахче" уже играет один российский футболист - защитник Роман Нойштедтер. Также цвета команды защищаютбывшие футболисты "Зенита" Нету, Мартин Шкртел и Жулиану и экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.

В текущем сезоне Смолов провел 10 матчей и забил 8 голов в чемпионате России.