СМИ: Фекир может стать игроком "Реала"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир, возможно, перейдет в "Реал", сообщают испанские СМИ.

По данным Marca, "королевский клуб" изучает возможность такого трансфера. "Реал" получил предложение приобрести футболиста. Контракт игрока с "Лионом" истекает летом 2020 года. В клубе недовольны тем, что он отказывается продлевать соглашение, и это может привести к продаже француза. Возможен вариант как с трансфером зимой, так и летом.

При этом "Лион" хочет сохранить игрока до конца сезона, чтобы он поучаствовал в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". "Барса" также интересуется им, но теперь их главной целью является Френки де Йонг из "Аякса".

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 17 матчей за "Лион" и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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