СМИ: Фекир может перейти в один из клубов Англии

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может перейти в один из ведущих клубов АПЛ, утверждает The Sun. Ранее 24-летний француз был близок к переходу в "Ливерпуль", однако в последний момент переговоры между клубами провалились.

Издание сообщает, что "Челси" и "Тоттенхэм" являются фаворитами в борьбе за хавбека. Также игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Клубы будут дожидаться окончания чемпионата мира-2018, чтобы начать переговоры по трансферу футболиста французской сборной.

В минувшем сезоне Фекир провел 46 матчей во всех турнирах и забил 24 гола.