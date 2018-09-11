СМИ: Фабрегас может покинуть "Челси" бесплатно

Полузащитник Сеск Фабрегас летом 2019 года может покинуть "Челси" на правах свободного агента, сообщает Express. По информации издания, интерес к 31-летнему испанцу проявляют "Милан" и "Интер".

В настоящее время хавбек восстанавливается от травмы колена, из-за которой он провел в этом сезоне всего один матч – против "Манчестер Сити" во встрече за Суперкубок Англии. Источник отмечает, что даже после выздоровления Фабрегасу предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. Новый главный тренер "синих" Маурицио Сарри использует на его позиции Росса Баркли и Рубена Лофтус-Чика.

В связи с тем, что контракт полузащитника с клубом истекает следующим летом, он может начать вести переговоры с потенциальными работодателями уже в январе.

Фабрегас выступает за "Челси" с лета 2014 года. За это время он принял участие в 183 матчах, забив 21 мяч. Также хавбек поучаствовал в завоевании четырех титулов – двух чемпионств, Кубка Англии и Кубка лиги.