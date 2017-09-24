СМИ: Езил отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и может перейти в "МЮ" или "Интер"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может покинуть клуб летом 2018 года, сообщает Daily Mirror. Хавбек отказался продлевать контракт с лондонцами, который истекает по окончании сезона. Таким образом, он может перейти в новую команду бесплатно. По данным ряда источников, интерес к футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Месут Езил перешел в "Арсенал" из "Реала" в 2013 году за рекордную сумму для клуба (45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами). В составе лондонцев он выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии.