СМИ: "Эвертон" готов купить Ригони у "Зенита"

"Эвертон" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает Liverpool Eho со ссылкой на журналиста The Gazette. Причем аргентинец должен будет перейти в ливерпульский клуб лишь следующим летом.
За Ригони "Эвертон" планирует заплатить порядка 40 миллионов евро, как отмечается, такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
За "Зенит" он провел 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Это его первый сезон в петербургской команде.
tigana.1982
В Европе футбол давно уже разделился на первые четыре-пять стран и остальных... Остальные - это подносчики, фон, ферма и т.п... Посмотрите на участников ЛЧ, начиная с четвертьфиналов за последние лет десять. И хоть убейтесь, но это так и будет, пока в футболе главным будут деньги, на что и направлена политика футбольных властей. Так что, если кто-то готов заплатить столько - вперед! Лишь бы не биткоинами!
19:11
SpaMan
serzheo Даже если не в этот раз, то в следущий начнется эта тенденция. Для того и покупали. Надо конечно выходить в ЛЧ и покупать нормальных Халков. Эти перепродажи, аля Бенфика и Порту, клуб до добра не доведут. 14:20 --- Да кому нужно ваше болото. Ведете себя как асоциальные девушки, "мне бы бохатого, стильного и знаменитого"
18:22
SpaMan
Все ложь! Послы Зенита уже вылетели в Ливерпуль с 20мил евро в чемоданах. На что только пернатые не пойдут лишь бы обойти ФФП. Кому сдался ваш Ригони, который сыграл то нормально в 5-6 играх
18:20
Tribunal Z
199 Началась распродажа бакланов, шарфик следующий.====НЕ РАСПРОДАЖА, а продажа, за 40 миллионов распродаж не бывает. Вот у свиней и коней такого товара нет и не будет
17:14
199
Началась распродажа бакланов, шарфик следующий.
16:11
ForRus
foreverCSKAforever --------------------------- Да, я тоже думаю, что просто замутили схему обхода фэйрплэй - наши рентабельность покажут более высокую, а англичане себе налоги скрутят (на соответствие условиям фэйрплэй они и на билетах с телетрансляциями поднимут)
15:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
в 2014 он с Челси контракт на пять лет заключил. И 0.5 за игру у него в Серии-А не было!
15:55
ЗЮК~
Причем аргентинец должен будет перейти в ливерпульский клуб лишь следующим летом... Новость под стать нынешнему сэ.
15:42
foreverCSKAforever
Очередной мутняк готовится типа Хулька за полтос в Китай или свободного волосатого агента за сотэн туда же. Видно, как не "зарабатывает" Зеня миллиарды баксов, "выступая" по три раза за сезон в ЛЧ, а фин. фэйр-плей обмануть не получается. Чтобы закупить вагон перуанцев на этот раз придется схему с ирисками провернуть.
15:22
Ivan Jackson
Гаттузо Крут!!!!!!#!___ это салах "прото нормально играл") да и салаху как и де бёйне в челси просто шансов не давали . у салаха в италии статистика была 0.5 почти за игру при том что он там играл не чистого форварда а края) и брали его за 2 или 3 года до окончания контракта за 42) а тут человек играл в аргентине ни то ни се и спроса на него не было провел (по стате) почти провальные пол сезона и его теперь хотят купить по сведениям столь авторитетной прессы за 40) пысы ну да ладно спорить дальше не буду) пусть будет что ваша взяла)
14:43
Лионель МЕССИ
Утка жирнее тех, что лопал в Китае Барриоз:%))
14:30
Serenky25
Господа. ВЫ реально думаете что футболист важнее врача? Или шахтера?
14:24
Serenky25
Это целенаправленный подрыв экономики
14:21
serzheo
Даже если не в этот раз, то в следущий начнется эта тенденция. Для того и покупали. Надо конечно выходить в ЛЧ и покупать нормальных Халков. Эти перепродажи, аля Бенфика и Порту, клуб до добра не доведут.
14:20
Serenky25
Да деньги печатают, я знаю это потому что школу изучал. СИНЕРГИЯ. Там мне глаза раскрыли.
14:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Салах в Италии ничего сверх выдающегося не показывал, просто нормально играл, а в Челси вообще провалился. Так что цена за игрока, у которого и контракт уже был близок к окончанию, т.е. периоду, когда он может самостоятельно вести переговоры, вполне себе адекватная, он тогда больше не стоил.
14:18
shpasic
если они там в своей АПЛ Мусу и Думбию берут за десятки миллионов, то Ригони могут и за 146 миллионов взять!
14:17
объективный Артём =)
Слишком хорошо,чтобы быть правдой
14:16
Serenky25
США, Англия и Австралия. вот откуда все ..овно
14:15
Serenky25
Да деньги фантики ничем не подкрепленные. Нам еще биткоины вкручивают.я за точечный ракетно ядерный удар.
14:12
Alukard1349
Такие взрослые а в сказки верите уахахаха)))бомжи такие бомжи))))
14:10
bvp
За пол-года в Питере в 5 раз увеличил свой уровень - что-то фантастическое.
14:08
Ivan Jackson
салаха покупали за 42 евро который 2 сезона классных в италии провел. а ригони который в согазе то еще ни чего не показал собираются покупать за 40. ню-ню)
14:07
Russellmoto
Они ж уже купили Дженка Тосуна...
14:02
Serenky25
Манческу надо усиливать состав. АРГЕНТИНА не катит. Купим ...
13:58
инженер1958
В АПЛ бабок, как у нас грязи...
13:53
lavrentev01
неплохо! +32 мульта евро за год на одном игроке. Ригони, я готов стать твоим агентом всего за 1%)))) обращайся))
13:51
Serenky25
Не.. такая корова нужна самому
13:49
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Бузинес по Питерски- купить за 8, а продать за 40! Бабушки негодуэ.
13:25
Бармалей3000
Жаль!!!
13:16