СМИ: "Эвертон" готов купить Ригони у "Зенита"

"Эвертон" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает Liverpool Eho со ссылкой на журналиста The Gazette. Причем аргентинец должен будет перейти в ливерпульский клуб лишь следующим летом.

За Ригони "Эвертон" планирует заплатить порядка 40 миллионов евро, как отмечается, такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

За "Зенит" он провел 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Это его первый сезон в петербургской команде.