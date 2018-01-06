13:14 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Эвертон" готов купить Ригони у "Зенита"

Эмилиано РИГОНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Эмилиано РИГОНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Эвертон" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает Liverpool Eho со ссылкой на журналиста The Gazette. Причем аргентинец должен будет перейти в ливерпульский клуб лишь следующим летом.

За Ригони "Эвертон" планирует заплатить порядка 40 миллионов евро, как отмечается, такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

За "Зенит" он провел 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Это его первый сезон в петербургской команде.

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КОММЕНТАРИИ (30)
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tigana.1982

В Европе футбол давно уже разделился на первые четыре-пять стран и остальных... Остальные - это подносчики, фон, ферма и т.п... Посмотрите на участников ЛЧ, начиная с четвертьфиналов за последние лет десять. И хоть убейтесь, но это так и будет, пока в футболе главным будут деньги, на что и направлена политика футбольных властей. Так что, если кто-то готов заплатить столько - вперед! Лишь бы не биткоинами!

19:11

SpaMan

serzheo Даже если не в этот раз, то в следущий начнется эта тенденция. Для того и покупали. Надо конечно выходить в ЛЧ и покупать нормальных Халков. Эти перепродажи, аля Бенфика и Порту, клуб до добра не доведут. 14:20 --- Да кому нужно ваше болото. Ведете себя как асоциальные девушки, "мне бы бохатого, стильного и знаменитого"

18:22

SpaMan

Все ложь! Послы Зенита уже вылетели в Ливерпуль с 20мил евро в чемоданах. На что только пернатые не пойдут лишь бы обойти ФФП. Кому сдался ваш Ригони, который сыграл то нормально в 5-6 играх

18:20

Tribunal Z

199 Началась распродажа бакланов, шарфик следующий.====НЕ РАСПРОДАЖА, а продажа, за 40 миллионов распродаж не бывает. Вот у свиней и коней такого товара нет и не будет

17:14

199

Началась распродажа бакланов, шарфик следующий.

16:11

ForRus

foreverCSKAforever --------------------------- Да, я тоже думаю, что просто замутили схему обхода фэйрплэй - наши рентабельность покажут более высокую, а англичане себе налоги скрутят (на соответствие условиям фэйрплэй они и на билетах с телетрансляциями поднимут)

15:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

в 2014 он с Челси контракт на пять лет заключил. И 0.5 за игру у него в Серии-А не было!

15:55

ЗЮК~

Причем аргентинец должен будет перейти в ливерпульский клуб лишь следующим летом... Новость под стать нынешнему сэ.

15:42

foreverCSKAforever

Очередной мутняк готовится типа Хулька за полтос в Китай или свободного волосатого агента за сотэн туда же. Видно, как не "зарабатывает" Зеня миллиарды баксов, "выступая" по три раза за сезон в ЛЧ, а фин. фэйр-плей обмануть не получается. Чтобы закупить вагон перуанцев на этот раз придется схему с ирисками провернуть.

15:22

Ivan Jackson

Гаттузо Крут!!!!!!#!___ это салах "прото нормально играл") да и салаху как и де бёйне в челси просто шансов не давали . у салаха в италии статистика была 0.5 почти за игру при том что он там играл не чистого форварда а края) и брали его за 2 или 3 года до окончания контракта за 42) а тут человек играл в аргентине ни то ни се и спроса на него не было провел (по стате) почти провальные пол сезона и его теперь хотят купить по сведениям столь авторитетной прессы за 40) пысы ну да ладно спорить дальше не буду) пусть будет что ваша взяла)

14:43

Лионель МЕССИ

Утка жирнее тех, что лопал в Китае Барриоз:%))

14:30

Serenky25

Господа. ВЫ реально думаете что футболист важнее врача? Или шахтера?

14:24

Serenky25

Это целенаправленный подрыв экономики

14:21

serzheo

Даже если не в этот раз, то в следущий начнется эта тенденция. Для того и покупали. Надо конечно выходить в ЛЧ и покупать нормальных Халков. Эти перепродажи, аля Бенфика и Порту, клуб до добра не доведут.

14:20

Serenky25

Да деньги печатают, я знаю это потому что школу изучал. СИНЕРГИЯ. Там мне глаза раскрыли.

14:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Салах в Италии ничего сверх выдающегося не показывал, просто нормально играл, а в Челси вообще провалился. Так что цена за игрока, у которого и контракт уже был близок к окончанию, т.е. периоду, когда он может самостоятельно вести переговоры, вполне себе адекватная, он тогда больше не стоил.

14:18

shpasic

если они там в своей АПЛ Мусу и Думбию берут за десятки миллионов, то Ригони могут и за 146 миллионов взять!

14:17

объективный Артём =)

Слишком хорошо,чтобы быть правдой

14:16

Serenky25

США, Англия и Австралия. вот откуда все ..овно

14:15

Serenky25

Да деньги фантики ничем не подкрепленные. Нам еще биткоины вкручивают.я за точечный ракетно ядерный удар.

14:12

Alukard1349

Такие взрослые а в сказки верите уахахаха)))бомжи такие бомжи))))

14:10

bvp

За пол-года в Питере в 5 раз увеличил свой уровень - что-то фантастическое.

14:08

Ivan Jackson

салаха покупали за 42 евро который 2 сезона классных в италии провел. а ригони который в согазе то еще ни чего не показал собираются покупать за 40. ню-ню)

14:07

Russellmoto

Они ж уже купили Дженка Тосуна...

14:02

Serenky25

Манческу надо усиливать состав. АРГЕНТИНА не катит. Купим ...

13:58

инженер1958

В АПЛ бабок, как у нас грязи...

13:53

lavrentev01

неплохо! +32 мульта евро за год на одном игроке. Ригони, я готов стать твоим агентом всего за 1%)))) обращайся))

13:51

Serenky25

Не.. такая корова нужна самому

13:49

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Бузинес по Питерски- купить за 8, а продать за 40! Бабушки негодуэ.

13:25

Бармалей3000

Жаль!!!

13:16