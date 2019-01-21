СМИ: Эшли Коул подпишет контракт с "Дерби" Лэмпарда

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул станет игроком "Дерби", сообщают британские СМИ. Эту команду тренирует его экс-партнер по "Челси" Фрэнк Лэмпард.

По данным Mirror, футболист будет зарабатывать 10 тысяч фунтов в неделю. Он пополнит состав "Дерби" на правах свободного агента - его контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" истек. В ближайшее время он должен пройти медобследование.

В прошедшем сезоне 38-летний англичанин провел 32 матча за "Гэлакси" и забил один мяч при девяти голевых передачах.