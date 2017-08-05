СМИ: Эрнани близок к переходу из "Зенита" в "Лион"

Полузащитник "Зенита" Эрнани в ближайшее время может перейти в "Лион", утверждает Tuttomercatoweb. Отмечается, что между клубами установились хорошие отношения после трансфера защитника Эмануэля Мамманы в санкт-петербургскую команду.
В январе этого года 23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро). В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.
foreverCSKAforever
Уйдет за так, да еще Зенит 5 лет зряплату за французов будет ему платить. Других поводов, чтобы Лион согласился на эту аферу, вряд ли можно сыскать.
17:56 5 августа
novic
Слава его богу. Столько гадить с Иегудой, это надо суметь.
17:46 5 августа
Ment Ali
Дерево
16:56 5 августа
svs
Интересно сколько Зенит заплатит Лиону чтобы его забрали. Если возьмут то отношения между клубами разладятся.
16:41 5 августа
M.WOWCHIK
Полностью пустой игрок.........Кто его приволок из Бразилии,просто срубил на нём "бабки"..................
16:30 5 августа