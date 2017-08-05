СМИ: Эрнани близок к переходу из "Зенита" в "Лион"

Полузащитник "Зенита" Эрнани в ближайшее время может перейти в "Лион", утверждает Tuttomercatoweb. Отмечается, что между клубами установились хорошие отношения после трансфера защитника Эмануэля Мамманы в санкт-петербургскую команду.

В январе этого года 23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро). В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.