СМИ: Эрикссон возглавит сборную Ирака

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон возглавит сборную Ирака, сообщает Sky Sports. Переговоры между сторонами близки к завершению, контракт может быть подписан на следующей неделе.
Ранее 70-летний специалист возглавлял сборные Англии, Мексики и Кот-д'Ивуара. Кроме того, работал с "Бенфикой", "Лацио", "Манчестер Сити" и другими клубами. Последним местом работы был китайский "Шэньчжэнь".
- Манчестер Сити
- Лацио
- Бенфика (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Свен-Еран Эрикссон
- Сборная Кот-д`Ивуара (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Ирака