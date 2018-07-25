СМИ: Эрикссон возглавит сборную Ирака

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон возглавит сборную Ирака, сообщает Sky Sports. Переговоры между сторонами близки к завершению, контракт может быть подписан на следующей неделе.

Ранее 70-летний специалист возглавлял сборные Англии, Мексики и Кот-д'Ивуара. Кроме того, работал с "Бенфикой", "Лацио", "Манчестер Сити" и другими клубами. Последним местом работы был китайский "Шэньчжэнь".