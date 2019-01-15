СМИ: Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом" и хочет перейти в "Реал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не хочет продлевать контракт с клубом, рассчитывая перейти в "Реал". Как сообщает AS, переговоры о новом соглашении со "шпорами" начались давно, но нисколько не продвинулись, поскольку стороны не могут договориться по ряду условий, а датчанин создает трудности, чтобы вынудить "Тоттенхэм" отпустить его в "Реал".

Действующий договор Эриксена с английским клубом рассчитан до 2020 года. "Реал" давно проявляет к нему интерес, но сталкивается с отказом руководства "Тоттенхэма" вести переговоры по датчанину, за которого "шпоры" требуют не менее 250 миллионов евро. Отказ Эриксена от продления контракта должен резко снизить запросы клуба – до 60-80 миллионов.