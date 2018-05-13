СМИ: экс-защитник "Спартака" Филипенко может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает "Прессбол". Правами на 30-летнего футболиста владеет тель-авивский "Маккаби". Вторую половину сезона Филипенко провел в "Ашдоде" и помог ему сохранить место в высшем дивизионе Израиля.

Филипенко знаком главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко по совместной работе в БАТЭ - сперва дубле, затем первой команде. Он уже выступал в России с 2008 по 2012 год, защищая цвета "Спартака", "Томи" и "Сибири". Также в его карьере была испанская "Малага".

ЦСКА в сезоне-2017/18 занял второе место в чемпионате России и завоевал путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2018/19.