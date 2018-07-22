СМИ: Экс-хавбек "Спартака" Пашалич близок к переходу в "Аталанту"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич в скором времени может стать игроком "Аталанты", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 23-летний хорват перейдет в клуб из Бергамо на правах аренды с последующей опцией выкупа за 15 миллионов евро.

- Пашалич? Надеюсь, переговоры по его трансферу скоро завершатся, - сказал главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Пашалич выступал в "Спартаке" на правах аренды. В составе красно-белых он провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.