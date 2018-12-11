СМИ: два клуба претендуют на Фекира

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть клуб. Как утверждает France Football, основными претендентами на 25-летнего француза являются "Челси" и "Бавария".

Скауты "Челси" внимательно следят за Фекиром: они были впечатлены его игрой в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1). "Бавария" же находится в хороших отношениях с "Лионом": мюнхенский клуб в 2017 году приобрел у французов хавбека Корантена Толиссо.

Transfermarkt оценивает Фекира в 65 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей за "Лион", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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