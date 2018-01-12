СМИ: Два клуба готовы заплатить за Неймара 500 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар оказался в сфере интересов сразу двух клубов. Как сообщает Le 10 Sport, речь о "Реале" и "Манчестер Юнайтед". Причем оба клуба готовы увеличивать предложения до 500 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщали, что "Реал" готов заплатить за бразильца 400 миллионов евро. Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.

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