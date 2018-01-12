13:35 | Футбол — Трансферы

СМИ: Два клуба готовы заплатить за Неймара 500 миллионов евро

НЕЙМАР. Фото REUTERS
НЕЙМАР. Фото REUTERS
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Нападающий "ПСЖ"  Неймар оказался в сфере интересов сразу двух клубов. Как сообщает Le 10 Sport, речь о "Реале" и "Манчестер Юнайтед". Причем оба клуба готовы увеличивать предложения до 500 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщали, что "Реал" готов заплатить за бразильца 400 миллионов евро. Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Loden

А в это время Сотбис и Кристис, оценив игру Неймара в постбарселонский период, намереваются выставить его на аукционе антиквариата

14:50

Рюрик 09

Millwall82 _____ Согласен, Неймара распиарили.

14:32

Millwall82

А ведь если так и дальше пойдет, то жуликоватый папаша Неймара станет долларовым миллиардером. И ведь Неймар ни разу не Рональдиньо, ни Рональдо и не Пеле.

14:23

Zangezi

Неймарчик по рукам пошел! Вот что значит показать, что ты продаешься, только деньги плати! ))

14:17

wilde

Зюба сидел пил пиво и думал: "На его месте мог быть я..." Месси прочитав эту новость в СЭ: "Я побъю этот рекорд с двух нот!" Мауриньо глядя, как Гвардиолу 4 раз подряд награждают лучшим тренером АПЛ: "По-чесноку, против тебя Пеп, и Неймар не поможет... Дорогой ты мой гений... Особенный ты мой..."

14:17

HAZELSAMARA

Соглашусь со Спринтом - хотелось бы, чтобы футбольные пузыри поскорее полопались бы.

14:07

Спринт

Это коллективное безумие, которое в итоге приведет европейский футбол к финансовому коллапсу. Китайцы вовремя одумались и поставили мощный заслон безумным тратам владельцев клубов. Ни один раб (т.е. футболист) не способен отработать стомиллионные расходы на собственное приобретение.

14:00

Сквайер Треллони

Купить и на органы тогда можно в плюс выйти и все гранды по кусочку получат,например левую ногу МЮ,правую руку Реалу,голову МС ну и промкооперация на кукан Неймара может денег наскребсти)

13:58

Papa-psix

остановите планету, я сойду

13:56

Рюрик 09

И за какое время такие деньжищи "отобьются"???

13:54

Millwall82

мир совсем съехал с катушек.

13:45

shpasic

Зенит готов расплатиться Распил-ареной.

13:45

шаман

Миллиард! Кто больше?)

13:40