СМИ: Два клуба готовы заплатить за Неймара 500 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар оказался в сфере интересов сразу двух клубов. Как сообщает Le 10 Sport, речь о "Реале" и "Манчестер Юнайтед". Причем оба клуба готовы увеличивать предложения до 500 миллионов евро.
Ранее испанские СМИ сообщали, что "Реал" готов заплатить за бразильца 400 миллионов евро. Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.
Loden
А в это время Сотбис и Кристис, оценив игру Неймара в постбарселонский период, намереваются выставить его на аукционе антиквариата
14:50
Рюрик 09
Millwall82 _____ Согласен, Неймара распиарили.
14:32
Millwall82
А ведь если так и дальше пойдет, то жуликоватый папаша Неймара станет долларовым миллиардером. И ведь Неймар ни разу не Рональдиньо, ни Рональдо и не Пеле.
14:23
Zangezi
Неймарчик по рукам пошел! Вот что значит показать, что ты продаешься, только деньги плати! ))
14:17
wilde
Зюба сидел пил пиво и думал: "На его месте мог быть я..." Месси прочитав эту новость в СЭ: "Я побъю этот рекорд с двух нот!" Мауриньо глядя, как Гвардиолу 4 раз подряд награждают лучшим тренером АПЛ: "По-чесноку, против тебя Пеп, и Неймар не поможет... Дорогой ты мой гений... Особенный ты мой..."
14:17
HAZELSAMARA
Соглашусь со Спринтом - хотелось бы, чтобы футбольные пузыри поскорее полопались бы.
14:07
Спринт
Это коллективное безумие, которое в итоге приведет европейский футбол к финансовому коллапсу. Китайцы вовремя одумались и поставили мощный заслон безумным тратам владельцев клубов. Ни один раб (т.е. футболист) не способен отработать стомиллионные расходы на собственное приобретение.
14:00
Сквайер Треллони
Купить и на органы тогда можно в плюс выйти и все гранды по кусочку получат,например левую ногу МЮ,правую руку Реалу,голову МС ну и промкооперация на кукан Неймара может денег наскребсти)
13:58
Papa-psix
остановите планету, я сойду
13:56
Рюрик 09
И за какое время такие деньжищи "отобьются"???
13:54
Millwall82
мир совсем съехал с катушек.
13:45
shpasic
Зенит готов расплатиться Распил-ареной.
13:45
шаман
Миллиард! Кто больше?)
13:40