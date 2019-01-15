СМИ: Дугалич находится на просмотре в "Кайрате"

Защитник "Енисея" Раде Дугалич находится на просмотре в "Кайрате"​, сообщает SPORTINFORM. Летом прошлого 2018 года 26-летний серб уже входил в сферу интересов алматинцев.

Дугалич находился в поисках клуба из-за расформирования "Тосно"​, с которым он выиграл Кубок России сезона 2017/2018. Тогда защитник выбрал "Енисей", с которым игрок подписал двухлетнее соглашение.

В текущем сезоне Дугалич провел 15 матчей за красноярскую команду, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

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