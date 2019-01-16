СМИ: Доннарумма может покинуть "Милан" и перейти в "Олимпиакос"

Вратарь "Милана" и старший брат Джанлуиджи Доннаруммы Антонио​ может покинуть итальянскую команду и перейти в "Олимпиакос", сообщает Sky Sport Italia.

28-летний футболист в прошлом сезоне дважды выходил на поле в составе "россонери". Тогда в одной из игр Доннарумма помог "Милану" обыграть "Интер" (1:0) в четвертьфинале в Кубка Италии.

Ранее Доннарумма выступал за греческий "Астерас", откуда перешел в июне 2017 года в "Милан" за 980 тысяч евро.

В текущем сезоне 28-летний итальянец не сыграл ни одного матча за столичную команду.

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