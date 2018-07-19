СМИ: Доннарумма может перейти в "ПСЖ" к Буффону

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком "ПСЖ", если вратарь парижан Альфонс Ареола перейдет в "Рому", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Римляне ведут поиски замены Алиссону, который в четверг должен подписать контракт с "Ливерпулем".

"Милан" может согласиться на переход голкипера из-за финансовых проблем, а сам Доннарумма хотел бы поработать с Джанлуиджи Буффоном, который ранее подписал контракт с "ПСЖ" на два года.