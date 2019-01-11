СМИ: Дибала может перейти в "Интер"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в "Интер". Как утверждает Tuttosport, "нерадзурри" попытаются приобрести 25-летнего аргентинца в случае, если форвард Мауро Икарди покинет клуб.

В подписании Дибалы лично заинтересован генеральный директор "Интера" Беппе Маротта. Контракт аргентинца с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала провел 22 матча за "Ювентус", забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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