СМИ: Девять клубов хотят арендовать Винисиуса Жуниора у "Реала"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор может отправиться в аренду в другой клуб, сообщают испанские СМИ.
По данным AS, интерес к новичку "королевского клуба" проявляют девять клубов. Это "Райо Вальекано", "Вальядолид", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Леганес", "Жирона", "Эспаньол", "Нант" и "Удинезе".
18-летний футболист в нынешнем сезоне не играл за "Реал" в официальных матчах. Ранее он выступал за "Фламенго".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/
- Реал (Футбол)
- Удинезе
- Эспаньол
- Реал Сосьедад
- Нант (Футбол)
- Райо Вальекано
- Бетис
- Вальядолид (футбол)
- Леганес
- Жирона