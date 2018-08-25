СМИ: Девять клубов хотят арендовать Винисиуса Жуниора у "Реала"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор может отправиться в аренду в другой клуб, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, интерес к новичку "королевского клуба" проявляют девять клубов. Это "Райо Вальекано", "Вальядолид", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Леганес", "Жирона", "Эспаньол", "Нант" и "Удинезе".

18-летний футболист в нынешнем сезоне не играл за "Реал" в официальных матчах. Ранее он выступал за "Фламенго".