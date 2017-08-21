СМИ: Дембеле перейдет в "Барселону" за 100 миллионов евро, бонусы составят 30 миллионов

"Барселона" и дортмундская "Боруссия" договорились о трансферной стоимости полузащитника Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, каталонцы заплатят за 20-летнего игрока 100 миллионов евро. Немецкий клуб может получить еще 30 миллионов евро в качестве различных бонусов, которые будут зависеть от игры хавбека. Стороны обсуждают детали выплаты бонусов и их размеры.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет заработать на трансфере Дембеле 150 миллионов евро. Спортивный директор дортмундцев заявлял, что сделка будет оформлена, если "Барселона" выполнит все условия немецкого клуба.

Напомним, Дембеле провел в составе "Боруссии" сезон-2016/17. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов.