СМИ: де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг в ближайшее время может перейти в "ПСЖ". Как сообщает портал Goal, очередной раунд переговоров с представителями 21-летнего голландца прошел в пятницу.

"ПСЖ" опередил "Барселону" и "Манчестер Сити" в борьбе за де Йонга. Ранее сообщалось, что красно-синие заплатят 75 миллионов евро за футболиста, предложив тому 5-летний контракт. Зарплата хавбека составит 8 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативных пас.

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