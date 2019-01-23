СМИ: де Лигт хочет перейти в "Барселону"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт желает перейти в "Барселону", как и его друг и одноклубник Френки де Йонг​, сообщает Mundo Deportivo. Текущий контракт 19-летнего голландца с "божьими сыновьями" действует до 30 июня 2021 года.

"Барселона" заинтересована в де Лигте, но одной из проблем являются высокие комиссионные для агента футболиста Мино Райолы. Помимо каталонцев, на голландца также претендует "ПСЖ" и "Реал".

По данным transfermarkt.de, стоимость де Лигта составляет 65 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл в 30 матчах за "Аякс", забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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