СМИ: Де Хеа может перейти в "ПСЖ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб. Как утверждает Daily Mail, 27-летний испанец не спешит продлевать контракт с "красными дьяволами" из-за неопределенности вокруг главного тренера Жозе Моуринью.

За ситуацией внимательно следит "ПСЖ". Контракт голкипера с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года, у клуба есть возможность продлить его еще на 12 месяцев.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в составе манкунианцев и пропустил 14 голов.

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